MAÇ ÖZETİ |Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller formunun zirvesindeki Bakasetas'tan geldi. Yunan yıldız, ikincisi penaltıdan olmak üzere 12. ve 60. dakikalarda ağları sarstı. Kayserispor'un tek sayısını ise 41. dakikada Onur Bulut'un ortasında Emrah Başsan yaptığı kafa vuruşuyla kaydetti.

Bu sonucun ardından 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 18 yapan Trabzonspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 2 maç sonra yenilen ve sezonun 3. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile dev maçta karşılaşacakken, Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

ORTA SAHADAN GOL İPTAL

Mücadelenin 70. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

Orta sahada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışıyla topu Marek Hamsik'in önüne bıraktı. Orta saha çizgisinden topa tek vuruş yapan Slovak oyuncu, ağlara gönderdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole sevinirken hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü iptal etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular iptal kararına uzun süre itiraz etti.

Mücadele daha sonra Tugay Kaan Numanoğlu'nun Kayserispor kalecisi Lung'un aut atışı yapmasını istedi.

Daha sonra beIN Sports yayında spiker, mücadelenin spikerine dayandırarak "Eğer hakem atışı sonrası top en az 2 oyuncuya temas etmeden kaleye girerse oyun kaleci vuruşuyla başlar." kuralı olduğunu hatırlattı.

MAÇ ÖZETİ

9' hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius'un şutunda, kaleci Lung ayaklarıyla topu çıkardı.

12' Nwakaeme pasında ceza alanı dışında topla buluşan Bakasetas, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19' Gervinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası içerisine koşu yapan Cornelius'un kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41' sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında ceza alanı içinde ön direğe koşu yapan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

44' kaleyi cepheden gören pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Lung topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Nwakaeme'nin ceza sahası içerisi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

