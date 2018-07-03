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MAÇ ÖZETİ | Kolombiya 1 - 1 İngiltere (Penaltılar: Kolombiya 3 - 4 İngiltere)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 03.07.2018 23:56 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist İngiltere oldu. Normal süresi 1-1 sona eren maçta Kolombiya'yı 4-3 yenen İngiltere, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi İsveç oldu.

MAÇ ÖZETİ | Kolombiya 1 - 1 İngiltere (Penaltılar: Kolombiya 3 - 4 İngiltere)

Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere ile Kolombiya, Moskova'da karşı karşıya geldi. Tansiyonu yüksek maçta gerilim bir saniye düşmedi. 120 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarında İngiltere, rakibi Kolombiya'ya 4-3'lük üstünlük kurup maçı da 5-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hem İngiltere hem de Kolombiya'nın oldukça gergin olduğu gözlemlenirken fiziksel oyunun ön planda olduğu bir 45 dakika ortaya çıktı.

Maçtaki gerginlik ikinci yarıda da devam ederken İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Korner pozisyonunda Kane'i itekleyen ve penaltıya sebep olan Carlos Sanchez, Dünya Kupası'ndaki ikinci penaltısını yapmış oldu.

KOLOMBİYA'DA SAHNE YİNE YERRY MINA'NIN

Son dakikalara doğru baskısını arttıran Kolombiya 90+3. dakikada Yerry Mina'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yerry Mina, Dünya Kupası'ndaki 3. maçında, 3. golünü atmış oldu. 90 dakika 1-1'lik skorla sona erdi.

İngiltere ve Kolombiya, uzatma dakikalarında daha kontrollü bir oyunu tercih etti. İki uzatma sonunda da 1-1'lik eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA ZAFER İNGİLTERE'NİN OLDU

İngiltere penaltı atışlarında Kolombiya'ya 4-3'lük üstünlük kurdu. İngilizler maçı 5-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İngiltere, 3 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez penaltı atışlarında bir maçı kaybetmemiş oldu. İngilizler daha önce 1990'da Batı Almanya'ya, 1998'de Arjantin'e, 2006'da Portekiz'e penaltı atışlarında elenmişti.

İki Dünya Kupası'ndan sonra çeyrek finale yükselmeyi başaran İngiltere, son 8 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası İngiltere Kolombiya

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