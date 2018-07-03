MAÇ ÖZETİ | Kolombiya 1 - 1 İngiltere (Penaltılar: Kolombiya 3 - 4 İngiltere)

Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere ile Kolombiya, Moskova'da karşı karşıya geldi. Tansiyonu yüksek maçta gerilim bir saniye düşmedi. 120 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarında İngiltere, rakibi Kolombiya'ya 4-3'lük üstünlük kurup maçı da 5-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hem İngiltere hem de Kolombiya'nın oldukça gergin olduğu gözlemlenirken fiziksel oyunun ön planda olduğu bir 45 dakika ortaya çıktı.

Maçtaki gerginlik ikinci yarıda da devam ederken İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Korner pozisyonunda Kane'i itekleyen ve penaltıya sebep olan Carlos Sanchez, Dünya Kupası'ndaki ikinci penaltısını yapmış oldu.



KOLOMBİYA'DA SAHNE YİNE YERRY MINA'NIN

Son dakikalara doğru baskısını arttıran Kolombiya 90+3. dakikada Yerry Mina'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yerry Mina, Dünya Kupası'ndaki 3. maçında, 3. golünü atmış oldu. 90 dakika 1-1'lik skorla sona erdi.