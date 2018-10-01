Medipol Başakşehir 1 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor, 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kazanması halinde haftayı lider kapatacak olan Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak liderlik şansını geri çevirdi.
Evkur Yeni Malatyaspor, 30. dakikada Khalid Boutaib ile öne geçerken Medipol Başakşehir, 71. dakikada Edin Visca'nın golüyle skoru 1-1'e yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve 14 puanla haftayı 2. sırada bitirdi. Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte 7. haftayı Galatasaray lider olarak tamamladı. Yeni Malatyaspor ise puanını 11'e çıkartarak 9. sırada yer aldı.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 8. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu İrfan Can Kahveci kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Da Costa'nın bekletmeden dönerek yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu köşeden kornere çeldi.
29. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Clichy sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Da Costa'nın kafa ile indirdiği topa, altı pas içinde Mahmut vurdu, kaleci Farnolle son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde Mina kafa ile topu indirdi. Altı pas önünde boş pozisyonda kalan Boutaib seken topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro, ceza sahası içindeki Visca'ya pasını attı. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
65. dakikada gelişen konuk ekibin atağında ceza sahası içindeki Boutaib topu ceza yayı önünde bekleyen Rahman Buğra Çağıran'a gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta çıktı.
71. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde çok iyi yükselen Visca kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1.
Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 90+2 Soner Aydoğdu), Kerim Frei (Dk. 86 Jojic), Adebayor (Dk. 77 Bajic)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş (Dk. 56 Rahman Buğra Çağıran), Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 83 Muniru), Boutaib
Goller: Dk. 30 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 71 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 36 Adebayor, Dk. 64 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Chebake, Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran (Evkur Yeni Malatyaspor)
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