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MAÇ ÖZETİ | Portekiz 1 - 0 Fas (Ronaldo'nun golünü izle)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 20.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz, Fas ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 4. dakikasında sahneye çıkan Ronaldo, maçtaki tek golü kaydetti ve Portekiz Fas'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde eden Portekiz'de Ronaldo, gol sayısını 85'e yükselterek Avrupa ülkelerinde milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu.

MAÇ ÖZETİ | Portekiz 1 - 0 Fas (Ronaldo'nun golünü izle)

FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun golü ile Fas’ı 1-0 mağlup etti ve puanını 4’e yükseltti. Fas ise 2 maç sonunda puan alamadı ve turnuvaya veda etti.

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan B Grubu’ndaki Portekiz - Fas mücadelesi ile devam etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 4. dakikada Cristiano Ronaldo’nun kornerden bulduğu kafa golü ile öne geçti. Fas, daha sonra hücumda etkili olmaya çalışsa da ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olamayınca Portekiz müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Portekizliler böylece puanını 4’e yükseltirken, Fas ise 2 maç sonucunda puan almayı başaramadı. Maçın tek golünü atan Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını da 4’e çıkardı.

Portekiz’de Beşiktaşlı futbolcu Pepe, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Bir diğer siyah-beyazlı futbolcu Portekizli Ricardo Quaresma ise oyuna girmedi.

Fas’ta ise Başakşehirli Manuel da Costa ile Fenerbahçeli Nabil Dirar 90 dakika sahada kaldı. Maça 11'de başlayan Galatasaraylı Younes Belhanda 75., Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib de 69. dakikada oyundan çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz fas dünya kupası

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