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MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Shandong Luneng ile Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande karşı karşıya geldi. Guangzhou Evergrande, Shandong Luneng'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca 6 ve 42. dakikada takımı adına 2 gol kaydetti. Çin Süper Ligi'nde 8. maçına çıkan Anderson Talisca ligdeki gol sayısını böylelikle 11'e yükseltti.

MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

Çin Süper Ligi'nin 19. haftasında Shandong Luneng ile Guangzhou Evergrande karşı karşıya geldi. Jinan Olympic Sports'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Guanhzhou 4-1'lik skorla kazandı.

Guangzho, Anderson Talisca'nın 6. dakikada attığı golle öne geçti. Talisca, 42'de bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0 biten ilk yarının ardından Ricardo Goulart, 58. dakikada farkı 3'e çıkardı. Graziano Pelle ile Shandong 73'te farkı 1'e indirse de Paulinho 1 dakika sonra maçın skorunu tayin eden golü attı.

Anderson Talisca, bu maçta attığı 2 golle birlikte 8. maçın 11 gol ve 4 asist oldu.

Bu sonuçla Guangzhou puanını 39'a yükseltti. Shandong ise 38 puanda kaldı. Guangzhou, gelecek hafta Shanghai Shenhua ile karşılaşacak. Shandong ise Dalian Yifang'ın konuğu olacak.


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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guangzhou Evergrande

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