MAÇ ÖZETİ | Shandong Luneng 1 - 4 Guangzhou Evergrande (Talisca gol izle)

Çin Süper Ligi'nin 19. haftasında Shandong Luneng ile Guangzhou Evergrande karşı karşıya geldi. Jinan Olympic Sports'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Guanhzhou 4-1'lik skorla kazandı.

Guangzho, Anderson Talisca'nın 6. dakikada attığı golle öne geçti. Talisca, 42'de bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0 biten ilk yarının ardından Ricardo Goulart, 58. dakikada farkı 3'e çıkardı. Graziano Pelle ile Shandong 73'te farkı 1'e indirse de Paulinho 1 dakika sonra maçın skorunu tayin eden golü attı.

Anderson Talisca, bu maçta attığı 2 golle birlikte 8. maçın 11 gol ve 4 asist oldu.

Bu sonuçla Guangzhou puanını 39'a yükseltti. Shandong ise 38 puanda kaldı. Guangzhou, gelecek hafta Shanghai Shenhua ile karşılaşacak. Shandong ise Dalian Yifang'ın konuğu olacak.

Anderson Talisca, Çin'i kasıp kavurmaya devam ediyor. Bir müthiş gol daha kaydetti. pic.twitter.com/0ciK17Uxn5 — Mynet Spor (@mynetspor) 25 Ağustos 2018



