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Milli takım dolu dizgin!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 30.05.2019 22:49 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri öncesi A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan ve ilk 20 dakika içerisinde 2-0 öne geçen milliler, maçın kalan bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu ve maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Şenol Güneş, milli takımdaki ikinci döneminin üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, üç maçta sadece 1 gol yiyerek başarılı bir görüntü çizdi.

Milli takım dolu dizgin!

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan ve Yunanistan kalesinde baskı kuran Millilerimiz, 11. dakikada Cengiz Ünder'in mükemmel golüyle öne geçti. Golden sonra da baskısını sürdüren Milillerimiz, 17. dakikada Cengiz Ünder'in asisti ve Kenan Karaman'ın üç kişinin arasından yaptığı vuruş ile farkı artırdı. Yunanistan'ın tek golünü Kourbelis attı.

A Milli Futbol Takımımız, 2 Haziran'da Özbekistan ile de bir hazırlık maçı yaptıktan sonra, EURO2020 elemelerinde 8 Haziran'da Fransa ile Konya'da, 11 Haziran'da İzlanda ile Reykjavik'te karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü.
11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.
17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0.
24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.
39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

TARAFTARLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi.

Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
koskoca stat bomboştu Milli takimimizin maçı var stat bombos nerede oynandi bilmiyorum ama yakismadi o kadar ilimiz var milli takim gelsede maçını izlesek diyen
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