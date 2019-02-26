SPOR

Kupada büyük sürpriz! Trabzon'u da elediler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaştı. 0-0 biten ilk maçın ardından Trabzonspor, rövanşta öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Ümraniyespor, maçı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da eleyerek tarihi bir başarı elde etti.

Kupada büyük sürpriz! Trabzon'u da elediler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen takım oldu.

Ümraniyespor'un golleri 55. dakikada Leandrinho, 66. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi. Trabzonspor'un golünü 35. dakikada Anthony Nwakaeme attı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım olurken Trabzonspor, kupaya çeyrek finalde veda etti.

ADİLE NAŞİT'Lİ TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega’nın şutu yan ağlarda kaldı.
21. dakikada Ümraniyespor’da Serkan’ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı.
24. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme’nin plase vuruşu az farkla auta gitti.
35. dakikada Yusuf’un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1
42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf’un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.

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İşte kupada rövanş programıİşte kupada rövanş programı
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Trabzonspor ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Emek ve Alınterini TEBRİK EDİYORUM
helal olsun
Ümraniye kupayı alırsa süpriz olmaz artık
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