Maç sonu flaş görüntü! Mesut ve Pereira...

Mesut, karşılaşmanın ilk yarısında etkisiz bir görüntü sergilerken, ikinci yarıda kalitesini gösterdi. Tecrübeli futbolcu, dakikalar 64'ü gösterdiğinde konuk ekibin yaptığı hata sonrasında kapılan topla hareketlenen Berisha'nın pasında ceza sahasındaydı. Burada topla buluşan Mesut, soğukkanlı bir vuruşla hem Onurcan'ı hem de savunmayı çaresiz bırakarak, golünü attı.

Fenerbahçe 'deki ilk gollerini bu sezon Adana Demirspor ve Frankfurt deplasmanlarında atan 32 yaşındaki oyuncu, böylece Sarı-Lacivertli formayla Kadıköy'de ilk kez ağları havalandırmayı başardı.

MAÇ SONU FLAŞ GÖRÜNTÜ

İkilinin geçtiğimiz haftaya damga vuran o karelerinin ardından bu haftaki pozları dikkat çekti.Fotoğraflarda teknik direktör Vitor Pereira'nın, 90 dakika sahada kalan ve hem attığı golle hem de koşu mesafesiyle galibiyette büyük payı olan öğrencisini tebrik ettiği görülüyor.

GEÇEN HAFTA

Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında soğuk rüzgarlar esmişti.



