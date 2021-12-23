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Son dakika: Maç sonu ortalık karıştı! Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek sahaya girdi

23.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Spor Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 90+1. dakikada yediği golle Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 2-2 tamamlanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından sahaya giren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakemlerin üzerine yürüdü. Çevik kuvvetin olaya dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. Hakemler, çevik kuvvet koridorunda sahada bir süre güvenli bir şekilde bekletildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Maç sonu ortalık karıştı! Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek sahaya girdi

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son düdüğüyle birlikte saha savaş alanına döndü. Maçın ardından sahaya giren Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakemlerin üzerine yürüdü. Hüseyin Göçek'in de bulunduğu hakem heyeti, çevik kuvvet koridorunda sahada bekledi. Kısa süre içinde büyük gerginliğin çıktığı ortama müdahale eden güvenlik güçleri, herkesi sakinleştirerek sahadan ayrıldı.

YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRDÜ

Çevresi polis ekiplerince kapatılan hakemler Hüseyin Göçek, Kamil Çetin ve Candaş Elbil, çevik kuvvet ekiplerince oluşturulan koridor eşliğinde yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasına geçebildi.

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"HARAM ZIKKIM OLSUN"

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Maç sonu röportaj veren Yeni Malatyaspor oyuncusu Sadık Çiftpınar, "Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum. Bunlar, buralara gelip üst düzey hakemlik yapıyorlar. Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın akıttığı her ter damlası haram zıkkım olsun." ifadelerini kullandı.

"SİZ KİMSİNİZ ABİ?"

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Sadık Çiftpınar'ın ardından röportaja gelen Adem Büyük, "Kelimeleri çok iyi seçmem gerekiyor. Bu kadarı da ayıp artık! Keşke hakemlerin içeri nasıl girdiğini görseydiniz. 'Haklısınız' deyip işin içinden çıkıyorlar. Maç bitti, haklıyız, ne olacak şimdi? Hakemler hakkında her şey aynı şeyi konuşuyorsa bir problem yok mudur? Ben anlamıyorum. Siz kimsiniz abi? Biz, biraz konuşunca 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım abi biz şimdi? Zorbay Küçük, 'Sen alttan almazsan ben hiç almam' diye beni tehdit etti. Açık ve net! Her hafta ben hakem konuşmak istemiyorum. Mahkemeye mi gideyim ben şimdi?" dedi.

"OYUNCULAR SİNİRLENMEKTE HAKLI"

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Penaltılarının verilmediğini ifade eden Marius Sumudica, "9 maçtır buradayım. Benim olduğum maçlarda hakemlerin VAR'a gittiğini görmedim. Pozisyonu 10 kez izledim, penaltı. Ancak VAR'a dahi gidilmedi! Takdir haklarını karşı tarafa kullandı. Evimizde oynuyoruz, ne olduğunu herkes görüyor. Doğru kararlar verildiğini düşünmüyorum. Oyuncular sinirlenmekte haklı. Hepsinin aileleri var. Biz -5 derecede maç oynuyoruz burada. Her şey iyi giderken bir penaltı, penaltıyı verse belki maç kopacak. Vermediler ve kötü bir karar yüzünden 3 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

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Hüseyin Göçek Kayserispor Yeni Malatyaspor
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