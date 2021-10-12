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Maç sonu Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı

12.10.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, Letonya maçının sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Maç sonu Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı

A Milli Takımımızın Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.

BURAK YILMAZ MİLLİ TAKIMI İPTEN ALDI

İkinci yarıda temponun arttığı maçta Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını arttıran milli takım 75. dakikada Serdar Dursun ile skoru eşitledi. Gol için etkili pozisyonlarına devam eden milli takım aradığı golü 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle buldu.

KUNTZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Son dakikalarda gelen golle beraber maçın tamamlanması sonucu teknik direktör Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sevinçten sonra ağlamaya başlayan Kuntz'un o anları kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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