Maç sonu Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı

A Milli Takımımızın Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.
İkinci yarıda temponun arttığı maçta Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını arttıran milli takım 75. dakikada Serdar Dursun ile skoru eşitledi. Gol için etkili pozisyonlarına devam eden milli takım aradığı golü 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle buldu.
Son dakikalarda gelen golle beraber maçın tamamlanması sonucu teknik direktör Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sevinçten sonra ağlamaya başlayan Kuntz'un o anları kameralara yansıdı.
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