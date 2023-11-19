MAÇ SONUCU: A Milli Takımımız, Berlin'de Almanya'yı devirdi! Ay-Yıldızlılar, rakibine sahayı dar etti

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Türkiye oldu.

Belin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 45+2. dakikada Kenan Yıldız ve 71. dakikada penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya'nın sayıları ise 5. dakikada Kai Havertz ve 49. dakikada Füllkrug'dan geldi.

Bu skorun ardından A Milli Takımımız üst üste 3. maçını da kazanmış oldu. Türkiye, 21 Kasım Salı günü EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Milliler, rakibini mağlup etmesi halinde lider olarak grubu tamamlayacak.

ALMANYA, 5. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Almanya Milli Takımı, 5. dakikada yakaladığı fırsatı geri çevirmedi. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Leroy Sane, aldığı pasın ardından topla birlikte ceza sahasına girdi. Sane'nin içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Kai Havertz tamamladı ve Almanya, 1-0 öne geçti.

KENAN'IN ŞUTU TRAPP'TA KALDI!

A Milli Takımımız, ilk tehlikesini 17. dakikada gerçekleştirdi. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Kenan Yıldız, ceza yayının yakınlarından vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Trapp'ta kaldı.

EMRE AKBABA SAKATLANDI

A Milli Takımımızda Emre Akbaba, 30. dakikada arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Akbaba'nın yerine Abdülkadir Ömür dahil oldu.

YUSUF YAZICI İLE GOLE YAKLAŞTIK

Ay-Yıldızlılar, 34. dakikada Yusuf Yazıcı ile gole yaklaştı. Kenan Yıldız'ın ara pasında kale ağzında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda son anda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

FERDİ'DEN MÜKEMMEL GOL: 1-1!

A Milli Takımımız, aradığı golü 38. dakikada buldu. Abdülkerim Bardakcı'nın yarı alanımızdan rakip savunma arkasına gönderdiği uzun topla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, sağ ayağıyla yaptığı harika vuruşla skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

KENAN YILDIZ MUHTEŞEM VURDU, GERİ DÖNDÜK!

Türkiye, 45+2. dakikada 1-0'dan geri döndü! Orta alanda topla buluşan Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği orta sonrası Kenan Yıldız meşin yuvarlağı kontrolüne aldı. Genç futbolcu, dar açıdan uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve top, direkten ağlarla buluştu: 2-1!

ALMANYA, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya etkili başlayan Almanya Milli Takımı, 49. dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanattan aldığı pas sonrası ceza sahasına giren Füllkrug'un yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.

PENALTI KAZANDIK, ÖNE GEÇTİK: YUSUF SARI!

A Milli Takımımız, 70. dakikada penaltı kazandı. Abdülkerim Bardakcı'nın içeriye çevirmek istediği top, Kai Havertz'in eline çarptı. Hakem, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Sarı, A Milli Takımımızı 3-2 öne geçirdi.

MONTELLA'DAN SÜRPRİZ KADRO

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya’ya karşı Letonya ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 8 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Montella, Almanya maçında, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız'ı ilk 11'de saha sürdü.

Montella, Letonya maçına göre bu maçta Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a kaleyi emanet etti. Letonya maçında ilk 11'de yer bulan Abdulkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek Almanya maçında da ilk 11'de yer aldı.

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Çalhanoğlu’nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaşması sebebiyle kadrodan çıkarıldığı, Cengiz Ünder’in de daha önceden yapılan planlama kapsamında Milli Takım kafilesinin Berlin’e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

İLKAY, TÜRKİYE'YE KARŞI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Alman Milli Takımı formasıyla 72. kez sahaya çıkan Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı’na karşı forma giydi. Alman ekibinin kaptanı da olan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı’nda 18 gol kaydetti.

TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.





