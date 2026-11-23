Kocaelispor beraberliğiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler yeniden yönetime çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte seçim hazırlıkları ve yönetim içindeki görüş ayrılıkları gündemin ilk sırasına yerleşti.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Kocaelispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, Fenerbahçe'de seçim gündemini yeniden öne çıkardı. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde bu dönemin son başkanlık dönemi olacağını ifade etmesinin ardından, kulüpte olası adayların çalışmalarını erkenden başlattığı belirtildi.

Sarı-lacivertli camiada seçim sürecine yönelik temasların arttığı, adayların kulüp üyeleriyle buluşarak Fenerbahçe'nin mevcut sorunları ve geleceğe ilişkin projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

SAMANDIRA'DA TOPLANTI GÜNDEMDE

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu da eleştirilerin odağında yer aldı. Genç teknik adamın kadro tercihleri tartışılırken takımın performansı, kadro kalitesi ve yönetimin aldığı kararlar da gündeme taşındı.

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım'ın puan kaybının ardından Samandıra'ya giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor. Yıldırım'ın yapılacak toplantıda takımın son durumunu değerlendirmesi ve futbolculara mesaj vermesi planlanıyor.

AZİZ YILDIRIM İLE BARIŞ GÖKTÜRK ARASINDA GERİLİM İDDİASI

Türkiye gazetesinden Mehmet Emin Uluç'un haberine göre, Fenerbahçe yönetiminde Başkan Aziz Yıldırım ile başkan vekili Barış Göktürk arasındaki ilişkilerde sorun yaşandığı öne sürüldü. Haberde, seçim sürecinde başkan adayı olarak ortaya çıkan, daha sonra Yıldırım'ın yanında yer alarak yönetimde görev alan Göktürk ile yönetim arasındaki görüş ayrılıklarının giderek belirginleştiği aktarıldı.

Göktürk'ün yönetime katılırken 25 milyon avroluk kaynak sözü verdiği, futbol takımı ve iletişim alanlarında daha fazla yetki istediği ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığı iddia edildi. Kulislerde, Göktürk'ün kulübe sağladığı maddi katkının 5 milyon avronun altında kaldığı yönündeki değerlendirmelerin de konuşulduğu belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'IN HEDEFİNDE DEV GELİR PROJELERİ VAR

Futbol takımının yönetimini teknik direktör Emre Belözoğlu'na bırakan Aziz Yıldırım'ın kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projelere ağırlık verdiği ifade edildi.

Yıldırım'ın 120. yıl kapsamında düzenlenmesi planlanan piyangodan yaklaşık 50 milyon avro gelir elde etmeyi hedeflediği aktarıldı. Bodrum'da hayata geçirilmesi planlanan COVE 1907 projesinin de başkanın öncelikli çalışmaları arasında bulunduğu ve bu projeden yaklaşık 120 milyon avroluk gelir beklendiği kaydedildi.