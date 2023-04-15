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MAÇ SONUCU: Adana Demirspor'dan kendi evinde gövde gösterisi! Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi...

15.04.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Adana Demirspor'dan kendi evinde gövde gösterisi! Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi...

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.

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Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Adana Demirspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 21. dakikalarda David Akintola, 27. dakikada Yusuf Sarı, 80. dakikada Cherif Ndiaye ve 90. dakikada penaltıdan Younes Belhanda kaydetti.

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Bu skorun ardından puanını 51'e yükselten Adana Demirspor, 4. sırada yer aldı. Üç maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanla 12. basamakta yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'a konuk olacak.

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