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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-1 Erzurumspor

21.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-1 Erzurumspor

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve son haftalardaki düşüşünü durduramadı.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

BB Erzurumspor, 31. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle öne geçerken, Alanyaspor'un beraberlik sayısı Yunan yıldız Bakasetas'ın ayağından 58. dakikada geldi. Öte yandan karşılaşmanın 90+1. dakikasında VAR incelemesi sonrasında Tzavellas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 7 maçta 6. kez puan kaybı yaşayan Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında kazanamadı ve Kasım 2017-Şubat 2018 sonrasında en uzun serisini yaşadı. [5 mağlubiyet, 1 beraberlik]

Bu sonucun ardından son 5 haftada 4. puan kaybını yaşayan Alanyaspor 31 puanla, lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerken, son 2 haftada 4 puan toplayan BB Erzurumspor 17 puana yükselerek ligde kalma yolunda önemli puanlar aldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek, 1 hafta bay geçecek BB Erzurumspor da 22. haftada evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.

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