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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

06.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

Marius Sumudica'nın "Alanya'da asla yenilmeyeceğiz" iddiası sonuca ulaşmadı. Alanyaspor 90+7'de Mustafa Pektemek'in golüyle Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alanyaspor maçı öncesi "Alanya'ya üç puan almak için gidiyoruz. Bir puan alırsak iyi ama üç puan alırsak çok daha iyi. Ancak biz orada asla yenilmeyeceğiz." diyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın iddiası sonuca ulaşmadı. Alanyaspor maçı 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'un golünü 25. dakikada Montassar Talbi kaydetti. Alanyaspor'un golleri 32. dakikada (penaltı) Adam Bareiro ve 90+7. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 41'e yükseltti. Süper Lig'de dört haftadır galibiyet alamayan, üç hafta sonra kaybeden Çaykur Rizespor 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Erzurumspor'u ağırlayacak.

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