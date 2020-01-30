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MAÇ SONUCU | ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko: 70-74 (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 30.01.2020 23:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda ALBA Berlin'i 74-70 mağlup etti ve son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

MAÇ SONUCU | ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko: 70-74 (THY Euroleague)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda ALBA Berlin'i 74-70 mağlup etti ve son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ALBA BERLİN

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