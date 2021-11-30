MAÇ SONUCU | Altay: 4-2 Manisa FK

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yi 4-2 mağlup eden Altay, adını 5. tura yazdırdı.

Altay'a turu getiren golleri Ahmed Rayan (2) ve Paixao (2) kaydederken Manisa FK'nin sayıları ise Veli Çetin ve Tabekou'dan geldi.

Bu galibiyet sonrası Spor Toto Süper Lig ekibi Altay kupada adını 5. tura yazdıran taraf oldu.

MAÇ ÖZETİ

34' Manisa FK öne geçti. Sol kanattan Kubilay Aktaş'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınındaki Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

41' Manisa FK farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından atılan topa hareketlenen Tabekou, Thiam'a rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

55' Altay farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ahmed Rayan, topu kontrol ettikten sonra röveşata ile topu filelere yolladı: 1-2.

69' Altay beraberliği yakaladı. Paixao'nun pasına hareketlenen Ahmed Rayan, topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

74' ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kappel'in yaptığı ortada arka taraftaki Paixao, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.

84' Altay farkı 2'ye çıkardı. Kappel'in sağ kanattan aktardığı topa hareketlenen ceza sahasındaki Paixao, Efe Taylan'a rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-2.

MAÇ DETAYLARI

Altay: 4 - Manisa FK: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 55 Cebrail Karayel), Aka (Dk. 55 Deniz Kadah), Thiam, Kazımcan Karataş, Erhan Çelenk (Dk. 55 Kappel), Thaciano, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 85 Cem Özgener), Ahmed Rayan, Paixao (Dk. 85 Pinares)

Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz (Dk. 65 Özgür Çek), Ahmet Kesim, Veli Çetin, Muhammet Taha Şahin (Dk. 83 Efe Taylan Altunkara), Yiğit Kerem, Kubilay Aktaş (Dk. 83 Mehmet Ali Çelik), Hakan Barış (Dk. 65 Tormin), Andre Sousa (Dk. 61 Kouter), Tabekou, Kemal Rüzgar

Goller: Dk. 34 Veli Çetin, Dk. 41 Tabekou (Manisa FK), Dk. 55 ve 69 Ahmed Rayan, Dk. 74 ve 84 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rodriguez (Altay), Dk. 70 Veli Çetin (Manisa FK)

