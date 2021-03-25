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MAÇ SONUCU | Anadolu Efes: 85 - Panathinaikos: 65

25.03.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague'de Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın cezası nedeniyle bench'te olmadığı maçta Panatahinaikos'u 85-65 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes: 85 - Panathinaikos: 65

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, normal sezonun son iç saha maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 20 sayı farkla 85-65 yendi.

Ev sahibi takım, bu sonuçla 20. galibiyetini aldı. Yunanistan temsilcisi ise 19. kez mağlup oldu.

Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Tempolu devam eden mücadelenin ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar, Panathinaikos önünde 24-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyodu 43-33 önde bitirerek soyunma odasına 10 sayılık avantajla gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Dunston'la üst üste basketler bularak farkı koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 60-49 üstün girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-65 kazandı.

Öte yandan, geçen hafta oynanan Bayern Münih maçının sonunda "Hakemlere yönelik hareketi" gerekçesiyle Avrupa Ligi organizasyonun 1 maç ceza verdiği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yerine, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök lacivert-beyazlı takımın başında yer aldı.

Ergin Ataman ise mücadeleyi locadan takip etti.

ergin ataman

Bayern Münih maçının sonunda "Hakemlere yönelik hareketi" gerekçesiyle Euroleague yönetiminin 1 maç ceza verdiği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maçı locadan takip etti. Yakup Sekizkök, lacivert-beyazlı takımın başında yer aldı.

ANADOLU EFES'TEN ANLAMLI ÇAĞRI

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında giydiği formalarda Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'na dikkati çekti.

Lacivert-beyazlı ekip, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla evrensel bir çağrıda bulundu.

Küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes, toplamda 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'na formasında yer vererek herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Anadolu Efes: 85 - Panathinaikos: 65

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 13, Simon 1, Moerman 4, Sertaç Şanlı 4, Larkin 13, Singleton 6, Pleiss 8, Anderson, Dunston 15

Panathinaikos: Hezonja 14, Sant-Roos 7, Papapetrou 6, Mitoglou 10, Papagiannis 6, Mack, Bochoridis 7, Auguste 10, Kaselakis, White 3, Bentil 2

  1. Periyot: 24-21
    Devre: 43-33
  2. Periyot: 60-49
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