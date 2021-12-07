MAÇ SONUCU | Ankaragücü 2-0 Bakıkesirspor

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
Ankaragücü 16. haftada Samsunspor deplasmanına gidecek, Balıkesir ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Pinto, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak), Mert Mehmet Uçar, Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Zahid,Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 61 Eren Derdiyok)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 64 Sedat Dursun), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nwankwo, Bilalli (Dk. 64 Otoo), Kethevoama (Dk. 46 Cemal Kızılateş (Dk .79 Bezjak), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak
Goller: 45+4 Zahid, Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 33 Nwankwo (Balıkesirspor)
Sarı kart: Dk. 67 Cumali Bişi (Balıkesirspor)
Okuyucu Yorumları 0 yorum