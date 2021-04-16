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MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor

16.04.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Rizespor'u ağırladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İsmail Köybaşı, 6. dakikada Fernando Boldrin ve 65. dakikada Erik Sabo attı. Antalyaspor'un gollerini ise 33. dakikada Veysel Sarı ve 88. dakikada Naldo kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 42 puanla 11. sırada yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇ ÖZETİ

3' Konuk ekip öne geçti. ceza sahasında topla buluşan Sabo'nun şutunda defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışındaki İsmail Köybaşı'nın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1

6' Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmaların ardından ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-2

15' Serdar Gürler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

32' Antalyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2

54' Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu güçlükle kornere çeldi.

65' Abdullah Durak'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Sabo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

83' Amilton'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

88' Hakan Özmert'in köşe vuruşundan ortasında kale önünde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3.

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