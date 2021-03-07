SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Maç Sonucu | Atletico Madrid 1-1 Real Madrid

Maç Sonucu | Atletico Madrid 1-1 Real Madrid

07.03.2021 20:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maç Sonucu | Atletico Madrid 1-1 Real Madrid

İspanya Ligi La Liga’de dev maçın heyecanı yaşandı! Atletico Madrid ve Real Madrid, derbide karşı karşıya geldi. Madrid derbisi 1-1 sona erdi.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan Madrid derbisi 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid'i derbide öne geçiren golü 15. dakikada Luis Suarez attı. Real Madrid ise 88. dakikada Karim Benzema ile skoru eşitledi.

Real Madrid, Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'daki yenilmeme serisini sürdürdü. Wanda Metropolitano'da yenilmeyen tek takım olan Real Madrid, bu 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 25 maçta 59 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 26 maçta 54 puana çıktı. Barcelon aise 26 maçta 56 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Atletico Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Real Madrid ise sahasında Elche'yi konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Athletic Bilbao finale kaldıAthletic Bilbao finale kaldı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor!

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor!

Galatasaray'dan bir bomba daha!

Galatasaray'dan bir bomba daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

Diğer Haberler

Maç Sonucu | Atletico Madrid 1-1 Real Madrid

Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

ÖZET | Osasuna - Barcelona maç sonucu: 0-2

Barça deplasmanda 3 puanı kaptı

ÖZET | Levante - Athletic Bilbao maç sonucu: 1-2

Athletic Bilbao finale kaldı

ÖZET | Barcelona -Sevilla maç sonucu: 3-0

İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Barça

Barcelona, "Barçagate" ve Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek

Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek

Josep Maria Bartomeu şartlı serbest kaldı

Josep Maria Bartomeu şartlı serbest kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.