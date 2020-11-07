MAÇ SONUCU: Barcelona 5-2 Real Betis

İspanya Ligi'nde Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele, 49. dakikada Antoine Griezmann, 61 (penaltı) ve 82. dakikada Lionel Messi, 90. dakikada Pedri kaydetti. Katalan ekibinde Antoine Griezmann 33. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı ve Fransız oyuncu, arka arkaya dördüncü penaltıyı kaçırarak kayıtlara geçti.
Real Betis'in gollerini 45. dakikada Antonio Sanabria ve 73. dakikada Loren Moron atarken, Aissa Mandi 60'ta kırmızı kart gördü.
La Liga'da dört maç sonra kazanan Barcelona puanını 11'e yükseltti. Real Betis 12 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Barcelona, Atletico Madrid'e konuk olacak. Real Betis, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak.
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