MAÇ SONUCU | Bayern Münih: 3 - Köln: 2

Almanya Bundesligası'nda sezona Borussia Mönchengladbach beraberliğiyle başlayan Bayern Münih, Köln karşısında sürprize izin vermedi: 3-2. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 50. dakikasında Robert Lewandoski sahneye çıktı ve Bayern'i 1-0 öne geçirdi.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren Robert Lewandowski, Almanya Ligi'nde üst üste 12. maçında da gol attı. Tecrübeli golcü, 2012-13 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla kırdığı üst üste en fazla maçta gol atma rekorunu egale etti.

33 yaşındaki golcü, resmi maçlarda ise üst üste 15. maçında da rakip ağları havalandıardı. Polonyalının bu maçlardaki gol sayısı 23 oldu.

dakikada Serge Gnabry, Bayern'i 2-0 öne geçirdi. Herkes ev sahibi ekip iyice rahatladı derken; Köln, 2 dakikada bulduğu gollerle bir anda skoru eşitledi. Modeste 60'ta skoru 2-1 yaptı, Uth ise 62'de skoru 2-2 yaptı.

Öne geçmek için ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 71'de Serge Gnabry'nin golüyle 3-2 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Köln ise 3 puanda kaldı.

