SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. MAÇ SONUCU | Bayern Münih: 3 - Köln: 2

MAÇ SONUCU | Bayern Münih: 3 - Köln: 2

23.08.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da son şampiyon Bayern Münih, Köln'ü 3-2 yendi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü iki golle sarsılsa da Gnabry, Bayern'in galibiyetini ilan etti.

MAÇ SONUCU | Bayern Münih: 3 - Köln: 2

Almanya Bundesligası'nda sezona Borussia Mönchengladbach beraberliğiyle başlayan Bayern Münih, Köln karşısında sürprize izin vermedi: 3-2. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 50. dakikasında Robert Lewandoski sahneye çıktı ve Bayern'i 1-0 öne geçirdi.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren Robert Lewandowski, Almanya Ligi'nde üst üste 12. maçında da gol attı. Tecrübeli golcü, 2012-13 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla kırdığı üst üste en fazla maçta gol atma rekorunu egale etti.

33 yaşındaki golcü, resmi maçlarda ise üst üste 15. maçında da rakip ağları havalandıardı. Polonyalının bu maçlardaki gol sayısı 23 oldu.

  1. dakikada Serge Gnabry, Bayern'i 2-0 öne geçirdi. Herkes ev sahibi ekip iyice rahatladı derken; Köln, 2 dakikada bulduğu gollerle bir anda skoru eşitledi. Modeste 60'ta skoru 2-1 yaptı, Uth ise 62'de skoru 2-2 yaptı.

Öne geçmek için ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 71'de Serge Gnabry'nin golüyle 3-2 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Köln ise 3 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaşlı yöneticilerden N'sakala'ya ziyaretBeşiktaşlı yöneticilerden N'sakala'ya ziyaret
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Wolfsburg'dan kural hatası! Hükmen elendilerWolfsburg'dan kural hatası! Hükmen elendiler
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Fenerbahçe doludizgin gidiyor!

Fenerbahçe doludizgin gidiyor!

Arda Turan'den Fenerbahçe maçına tepki

Arda Turan'den Fenerbahçe maçına tepki

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.