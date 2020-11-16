MAÇ SONUCU | Belçika 2-0 İngiltere

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Belçika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Belçika oldu.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Youri Tielemans ve 24. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Ev sahibi Belçika'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer 90 dakika forma giydi.
İngiltere'ye deplasmanda 2-1 yenilen Belçika, 2-0'lık skorla rövanşı alarak puanını 12 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İngiltere 7 puanda kaldı ve liderlik şansı kalmadı.
UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de çarşamba günü Belçika, Danimarka'yı ağırlayacak. İngiltere'nin konuğu ise İzlanda olacak.
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