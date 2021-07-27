MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Başakşehir

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 48. dakikada takıma geri dönen Güven Yalçın'dan geldi.
24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yapacağı kampı koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş XI: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, Nkoudou, Güven
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