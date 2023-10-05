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MAÇ SONUCU: Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi! 80. dakikadan sonra her şey değişti, Lugano kazandı...

05.10.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve birçok olayın yaşandığı maçta siyah - beyazlılar, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Rosier'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de stadyumu terk etti. İşte müsabakada yaşananlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf Lugano oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lugano'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, 38. ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Konuk ekip Lugano, 81. dakikada Aliseda, 86. dakikada Vladi ve 90. dakikada Bailly'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-2'lik üstünlük yakaladı.

İLK TEHLİKE LUGANO'DAN

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Konuk ekip, karşılaşmanın 2. dakikasında etkili geldi. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Celar, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GHEZZAL'IN ORTASINI SALİH BİTİREMEDİ

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Beşiktaş, maçtaki ilk tehlikeli atağını 13. dakikada geliştirdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Rachid Ghezzal, altı pas üzerindeki Salih Uçan'a pasını çıkardı. Deneyimli futbolcunun hamle yapacağı sırada savunma son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

GHEZZAL VURDU, KALECİ ÇIKARDI!

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Siyah - beyazlılar, 37. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal, çalımlarla ceza yayı üzerine kadar geldi. Cezayirli yıldızın kaleye sert şutunu kaleci son anda uzanarak kornere çeldi.

GOLCÜ İŞ BAŞINDA! ABOUBAKAR: 1-0!

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Beşiktaş, aradığı golü 38. dakikada buldu. Siyah - beyazlılarda maçın başından itibaren oldukça etkili bir performans sergileyen Rachid Ghezzal, ceza sahası içine ortasını yaptı. İyi pozisyon alan Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Kara Kartal, 1-0 öne geçti.

TFF BAŞKANI, STADYUMU TERK ETTİ

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Müsabakanın ilk devresinde önce teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren siyah - beyazlı taraftarlar sonrasında ise müsabakayı stadyumda izleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştirdi. Büyükekşi, siyah - beyazlı taraftarlar tarafından kendisi aleyhine küfürlü tezahüratlar üzerine Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.

ABOUBAKAR YİNE ATTI!

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Siyah - beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı ve 2. golü buldu. Lugano savunmasında yapılan hazırlık pasları esnasında gerçekleşen hata sonrası Vincent Aboubakar topu kaptı. Kamerunlu yıldız, çalımlarla ceza yayı üzerine geldi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları sarsarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ROSIER, İKİNCİ SARIDAN KIZARDI!

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Beşiktaş, 61. dakikada 10 kişi kaldı. İlk yarıdan bir sarı kartı bulunan Valentin Rosier, gelişen Lugano atağında rakip futbolcuya yaptığı hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ALISEDA'NIN VURUŞU GOL OLDU: 2-1...

Lugano, 80. dakikada eşitliği sağladı. Konuk ekibin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Aliseda'nın vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

DAKİKA 86: 2-2...

Konuk ekip Lugano, 86. dakikada 2-2'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortayı Vladi tamamladı ve skora 2-2'lik beraberliği getirdi.

LUGANO, 90'DA 3-2 ÖNE GEÇTİ...

Beşiktaş, 90. dakikada adeta yıkıldı. Rosier'in kırmızı kartı sonrasında geriye yaslanan siyah - beyazlılar, Lugano ataklarını önlemekte güçlük çekti. İsviçre temsilcisinin kazandığı köşe vuruşunda top, arka direğe sekti. Vladi'nin direkt kaleye yaptığı vuruş Eric Bailly'e çarptı ve fileleri sarstı: 3-2...


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