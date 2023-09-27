MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Adana'da dağıldı! Siyah - beyazlılar, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve oldukça yoğun bir tempoda oynanan karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M'Baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları ise 79. dakikada Aboubakar ve 89. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Mavi Şimşekler, 11 puanla 3. sırada yer buldu. Son 3 müsabakasında 2. kez yenilen Beşiktaş ise 10 puanla 6. basamakta yer aldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

İLK TEHLİKE ADANA DEMİRSPOR'DAN!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Adana Demirspor'dan geldi. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, soluna çektiği meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturmak istedi ancak vuruşunda top, az farkla auta gitti.

PERDEYİ BELHANDA AÇTI: 1-0!

Maça etkili başlayan Adana Demirspor, aradığı golü 8. dakikada buldu. Yakalanan hızlı hücum fırsatında rakip yarı alanda topla buluşan Younes Belhanda, ceza sahasının önüne kadar sürdüğü meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde köşeye gönderdi ve ağlarla buluşturdu: 1-0!

COLLEY GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Beşiktaş, yediği gole cevap vermeye çok yaklaştı. 10. dakikada rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşta topun başına Rachid Ghezzal geçti. Cezayirli yıldızın ortasına Omar Colley dokundu ancak meşin yuvarlak kalecinin kontrolünde kaldı.

NIANG UZAKLARDAN VURDU, GOLÜ ATTI: 2-0!

Adana Demirspor, 17. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Yine bir hızlı hücum fırsatı yakalayan Mavi Şimşekler'de Mbaye Niang, kontrolüne aldığı topa kaleyi cepheden gören bir noktadan vurdu ve kaleci Mert Günok'u avlayarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK: MERT GÜNOK!

Beşiktaş'ta takım kaptanlarından olan Mert Günok, yaşanan bir pozisyon sonrasında kendisini yere bıraktı ve hakem oyunu durdurdu. Milli file bekçisinin saha içinde yapılan tedavisinin ardından değişikliği istendi. Deneyimli kaleci, 28. dakikada yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

EMRE AKBABA, FARKI 3'E ÇIKARDI!

Adana Demirspor, 59. dakikada köşe vuruşu kazandı. Ceza sahası içine yapılan orta arka direğe sekti. Orada bulunan Emre Akbaba, kafasıyla topu tamamladı ve skoru 3-0'a getirdi.

YUSUF ERDOĞAN GENİŞ ALANI KULLANDI, 4-0 YAPTI!

Mavi Şimşekler, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürmeye devam etti. Beşiktaş'ın gol aradığı 75. dakikada Luis Nani sol kanatta topla buluştu. Portekizli yıldız, önünde büyük bir boşluk olan Yusuf Erdoğan'ı gördü. Meşin yuvarlağı kontrolüne alan Erdoğan, ceza sahasına kadar girdi ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 4-0'a getirdi.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL!

Beşiktaş, karşılaşmanın 79. dakikasında farkı 3'e indirdi. Ceza sahası bulunan Vincent Aboubakar, kaleciden seken topu dar açıda kontrolüne aldı ve kaleye baktı. Ayak içiyle havadan bir vuruş yapan Kamerunlu yıldız, meşin yuvarlağı iç filelerle buluşturdu ve skor 4-1'e geldi.

RASHICA, UZAKLARDAN ATTI: 4-2!

Beşiktaş, son dakikalara doğru rakip kalede daha etkili olmaya başladı. Siyah - beyazlılarda ceza sahasına doldurulan topla Cenk Tosun buluştu. Cenk, ceza sahası dışındaki Milot Rashica'yı gördü. Kosovalı yıldız, çektiği sert şutla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi ve skoru 4-2'ye getirdi.

GÜNEŞ'TEN 2 FARKLI TERCİH

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının başlangıç 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Siyah beyazlı ekip Adana Demirspor karşısına; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun ve Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.

Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Onur Bulut yedek kulübesinde otururken, Bailly statü gereği kadroda yer alamadı.

Güneş, bu maçta ilk 11'de Kayserispor karşısında sonradan oyuna giren Necip Uysal ve Rosier'e yer verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor, Beşiktaş karşısına; Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani ve Niang ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, son oynadıkları ve deplasmanda 2-1 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkıp kırmızı kart gören kaleci Ertaç Özbir ile Stambouli ve Rodrigues bu maçta cezalı duruma düştükleri için kadroda yer almazken, teknik direktör Kluivert, Yusuf Erdoğan'ı da yedek kulübesine çekti.

Kluivert, kaleci Vedat Karakuş ile Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz ve Nani'ye bu maçta başlangıç kadrosunda şans verdi.

Adana Demirsporlu taraftarlar maç öncesi, üzerinde "Bir Düşün Peşinde Alemde Bizik İnadına Seninle" yazan büyük boy pankart açtı.

