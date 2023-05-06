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MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Antalya'da geri döndü! Vincent Aboubakar şov yaptı...

06.05.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Antalya'da geri döndü! Vincent Aboubakar şov yaptı...

Son dakika haberleri: Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Temponun oldukça yüksek olduğu ve her iki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cenk Tosun ile 54. ve 90. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydetti. Antalyaspor'un sayısı ise 32. dakikada Ömer Toprak'tan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 68'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. kez yenilen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Ankaragücü'ne konuk olacak.

12. SANİYEDE GOL POZİSYONU!

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Santrayı yapan Antalyaspor'da sağ kanada açılan topu Doğukan Sinik kontrol etti. Masuaku'yu çalımlayarak ceza sahasına giren Sinik'in henüz 12. saniyedeki vuruşu üstten auta gitti.

ERDAL'IN ŞUTUNU MERT ÇIKARDI

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Karşılaşmanın 27. dakikasında Antalyaspor etkili geldi. Beşiktaş savunmasından seken top Antalyasporlu Erdal'ın önüne düştü. Kırmızı - beyazlı futbolcunun gelişine vuruşunu Mert Günok köşeden çıkardı.

ÖMER TOPRAK ATTI: 1-0!

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Antalyaspor, 32. dakikada rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Fernando, ceza sahasına ortasını gönderdi. Gelen ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

HADZIAHMETOVIC'İN MÜTHİŞ ŞUTU SAVUNMADAN KORNERE GİTTİ

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Beşiktaş, maçın 45. dakikasında Amir Hadziahmetovic ile tehlikeli geldi. Ceza sahasının önünde topla buluşan Bosnalı futbolcunun kontrolü sonrasında yaptığı vuruş savunmadan sekti ve az farkla üstten kornere gitti.

BEŞİKTAŞ, ABOUBAKAR'LA SKORU EŞİTLEDİ!

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İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Beşiktaş, aradığı golü 54. dakikada buldu. Kazanılan kornerde topun başına geçen Arthur Masuaku, ceza sahası içine ortasını yaptı. Markajdan kurtulan Vincent Aboubakar, iyi pozisyon aldı ve yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

CENK TOSUN VE GERİ DÖNÜŞ!

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Beşiktaş, 84. dakikada 1-0'dan 2-1 geri döndü. Kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde önüne düşen topu tamamlayan Cenk Tosun, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL!

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Beşiktaş, 90. dakikada Antalyaspor'un top kaybını iyi değerlendirdi ve hızlı hücuma çıktı. Savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, rakibini çalımlayıp hemen yanındaki Aboubakar'ı gördü. Kamerunlu yıldızın gelişine vuruşu üst direğe çarptı ve ağlarla buluştu: 3-1!

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

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Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisindeki ilk 11'e göre Antalyaspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynanan son Galatasaray maçının kadrosuna göre kadroda 2 değişikliğe giden Güneş, sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Salih Uçan'ın yerine Welinton Souza ile Alexandru Maxim'i görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında ilk 11'de Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'a forma verdi.

Güneş, yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka'yı oturttu.

NURİ ŞAHİN'DEN DEĞİŞİKLİK YOK

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Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Şahin, Beşiktaş maçına Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright ilk 11'iyle başladı.

Antalyaspor yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Sherel Floranus, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Özgür Yıldırım, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha, Balint Szabo yer aldı.

Öte yandan, siyah-beyazlı takım seremoniye Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle hazırlanan ve üzerinde "Bu yolda sana çok güveniyoruz. Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli" yazılı pankartla çıktı.

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