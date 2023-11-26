MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Samsun'da 84. dakikada güldü! Rıza Çalımbay, 2'de 2 yaptı

Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Cenk Tosun ve 84. dakikada Omar Colley kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 25. dakikada Mouandilmadji'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti ve 3. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.

Beşiktaş gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

CENK TOSUN, BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ!

Beşiktaş, 14. dakikada penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valentin Rosier'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı. Dönen topu yeniden Cenk Tosun tamamladı ve siyah - beyazlılar bu golle 1-0 öne geçti.

SAMSUNSPOR HEMEN CEVAP VERME ŞANSINI GERİ TEPTİ!

Samsunspor, geriye düştükten 1 dakika sonra eşitliği yakalama şansını değerlendiremedi. Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Holse'nin şutunu Mert Günok kurtardı.

SAMSUNSPOR, BEŞİKTAŞ KALESİNİ ABLUKA ALTINA ALDI!

Ev sahibi ekip, 22. ve 24. dakikalar arasında Beşiktaş kalesine yüklendi. Kırmızı - beyazlılarda kazanılan kornerde Van Drongelen'in altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Mert dışarı çeldi. Kullanılan ikinci kornerde yine ceza sahasında topla buluşan Van Drongelen'in röveşatasını çizgide Rosier engelledi.

MARIUS'TAN MÜKEMMEL GOL: 1-1!

Samsunspor, aradığı beraberlik golünü 25. dakikada buldu. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı akrobatik bir vuruşla tamamlayan Marius, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

ABOUBAKAR'IN KAFA VURUŞU AUTA GİTTİ!

Beşiktaş, 71. dakikada Vincent Aboubakar ile gole yaklaştı. Necip Uysal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı kafasıyla ağlara göndermek isteyen Kamerunlu yıldızın vuruşu az farkla auta gitti.

COLLEY'DEN KRİTİK GOL: 2-1!

Siyah - beyazlılar, 84. dakikada 2-1 öne geçti! Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe seken topu Gedson Fernandes kontrolüne aldı. Portekizli futbolcunun vuruşu, kale ağzında bulunan Colley'i çarptı ve ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ 11 YIL SONRA SAMSUN’DA

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig’de en son 2011-2012 sezonunda karşı karşıya gelmişti. O sezon Samsun’da oynanan maç 1-1 berabere sona ermiş, İstanbul’daki karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı. İki takım Süper Lig’de 11 yıl sonra karşılaştı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Samsun’a 11 yıl sonra gelen Beşiktaş büyük ilgi gördü. Samsun ve çevre illerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar 19 Mayıs Stadı’nda deplasman tribününü doldurdu. Beşiktaş taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

BEŞİKTAŞ’TA 10 EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakat olan Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jean Onana, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile cezalı Ante Rebic’i kadroya almadı.

Çalımbay, Samsunspor maçına şu 11'le çıktı: "Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Alexander Chamberlain, Jackson Muleka, Cenk Tosun."

MARKUS GISDOL CEZALI

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol cezalı olduğu için Beşiktaş karşısında takımın başında sahaya çıkamadı. Pendik maçının bitiminde kırmızı kart gören Gisdol’un yerine yedek kulübesinde takımı antrenör Erdinç Sözer yönetti.

SAMSUNSPOR’UN MOR FORMA FARKINDALIĞI

Samsunspor, geçen sezon başında kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık kampanyası yürütmeye başlamıştı. Ev sahibi ekip, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beşiktaş karşısına bu maça özel hazırlanan mor formayla çıktı.

SAMSUNSPOR’UN EKSİKLERİ

Samsunspor’da Flavien Tait ve Moryke Fofana hastalığı, Landry Dimata sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mickael Tırpan, Marc Bola ve Muhammet Ali Özbaskıcı, teknik direktör Markus Gisdol’un tercihiyle kadroya alınmadı.

Samsunspor, Beşiktaş mücadelesine şu 11’le çıktı: "Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Ait Bennasser, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji."





