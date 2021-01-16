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MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund 1-1 Mainz

ALMANYA HABERLERİ  | 16.01.2021 21:18 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 16. haftasında Dortmund, oldukça üstün oynadığı maçta evinde Mainz ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund 1-1 Mainz

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Dortmund evinde Mainz ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Mainz 57. dakikada Levin Öztunalı'nın uzaklardan yaptığı vuruşla öne geçerken, Dortmund'a beraberliği getiren golü 73. dakikada Meunier kaydetti. Dortmund'da Reus, 76. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu dışarı gönderdi ve üstünlüğü ele geçirme şansını kullanamadı.

Dortmund, karşılaşmada yüzde 70 topla oynama yüzdesi tuttururken, 17 şut attı ve bu şutların 7'si de kaleyi buldu ancak sadece 1 gol bulabildi.

Bu sonucun ardından 2 maç sonra puan kaybı yaşayan Dortmund puanını 29 yaparken, 3 maç sonra puan alan Mainz 7 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 17. haftasında Dortmund deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacakken, Mainz evinde Wolfsburg'u konuk edecek.

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