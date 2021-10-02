MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 2-1 Augsburg

Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Dortmund, 10. dakikada Raphael Guerreiro'nun penaltı golüyle öne geçti. Augsburg, Andi Zekiri'nin 35. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip 51. dakikada Julian Brandt'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Bu sonucun ardından Dortmund 15 puana yükseldi. Augsburg ise 5 puanda kaldı.

Dortmund, milli ara sonrası Mainz'ı konuk edecek. Augsburg ise sahasında Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.

