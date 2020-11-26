SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. MAÇ SONUCU | Braga 3-3 Leicester City

MAÇ SONUCU | Braga 3-3 Leicester City

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:30 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi G grubunda Braga ile Leicester City karşı karşıya geldi.

MAÇ SONUCU | Braga 3-3 Leicester City

UEFA Avrupa Ligi G grubunda Braga ile Leicester City, Estadio Municipal de Braga'da karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

Karşılaşmada Braga'nın golleri 4. dakikada Elmusrati, 24. dakikada Paulinho ve 90. dakikada Fransergio'dan geldi. Leicester'ın golleri ise 9. dakikada Harvey Barnes, 78. dakikada Thomas ve 90+5'te Jamie Vardy'den geldi.

CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE BAŞLADI

Leicester City'de milli oyuncumuz Cengiz Ünder ilk 11 başladığı maçta, 61. dakikada yerini James Maddison'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Braga, puanını 7'ye yükseltti. Leicester City ise 10 puanla liderliğini korudu.

Leicester, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında Zorya deplasmanına gidecek. Braga ise aynı haftada AEK'ya konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Vedat Muriqi'den şok haber
Vedat Muriqi'den şok haber
Türkiye'ye gittik, inanılmazdı
Türkiye'ye gittik, inanılmazdı
Maçta 5. gol geldi! Sivasspor öne geçti...
Maçta 5. gol geldi! Sivasspor öne geçti...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAÇ SONUCU | Braga 3-3 Leicester City
Cengizli Leicester, Portekiz'de istediğini aldı
MAÇ SONUCU | Lille 1-1 Milan
Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu kapışmasında kazanan çıkmadı!
CANLI |Karabag - Sivasspor
Maçta 5. gol geldi! Sivasspor öne geçti...
Yusuf Yazıcı Fransız basınının gündeminde
Fransız basınının gündeminde
Yusuf ve Caner, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Yusuf ve Caner haftanın 11'inde
ÖZET | Milan - Lille maç sonucu: 0-3
Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.