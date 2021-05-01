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MAÇ SONUCU | Crystal Palace 2-0 Manchester City

01.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City, Crystal Palace'ı deplasmanda devirdi. Şampiyonluk için Liverpool'un Manchester United'ı yenmesini beklemeye geçti.

MAÇ SONUCU | Crystal Palace 2-0 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de iddiası kalmayan Crystal Palace ile şampiyonluğa yakın olan Manchester City karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu. Manchester United'ın Liverpool'a mağlup olması halinde, Manchester City şampiyonluğunu ilan edecek.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Sergio Agüero ve 59. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Deplasmanda arka arkaya 11 maç kazanan Manchester City, Premier Lig'de dış saha rekorunu egale etti.

Bu galibiyetin ardından Manchester City bitime 4 hafta kala puanını 80 yaptı ve Manchester United ile arasındaki farkı 13'e çıkardı. Manchester United pazar günü Liverpool'a kaybederse, Manchester City şampiyonluğa ulaşacak. Öte yandan Crystal Palace 38 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Sheffield United'a konuk olacak. Manchester City, Chelsea'yi ağırlayacak.

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