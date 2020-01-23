MAÇ SONUCU | Denizlispor-Trabzonspor: 2-0 (Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Denizlispor ile Trabzonspor karşılaştı. Denizlispor ilk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor karşısında maça çok etkili başladı. Maçın 14. dakikasında Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 23'te yine hızlı gelen Denizlispor'da bu kez Recep Niyaz kafayla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

2 golün şokunu üzerinden atmaya başlayan Trabzonspor, Denizli kalesinde gol aradı. 28'de Sörloth'un kafa vuruşunu Tolgahan son anda kornere çeldi. 40. dakikada Hosseini bomboş durumda topu auta atarken, 1 dakika sonra ise Nwakaeme'nin vuruşunda Tolgahan yine gole izin vermedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

PENALTI KAÇTI

İkinci devrede Sosa'nın oyuna girmesiyle Trabzonspor daha etkili bir futbol sergilemeye başladı. 49'da Sörloth'un yerde kalmasıyla Trabzonspor penaltı kazandı. 52'de penaltıyı kendisi kullanan Norveçli golcünün vuruşunu kaleci Tolgahan kurtarmayı başardı. 62'de Nwakaeme'nin şutunda yine Tolgahan kalesinde devleşti. Maçın son dakikasında ise Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın ceza sahasında müsait durumda çektiği şutu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi ve mücadele uzatmalara gitti.