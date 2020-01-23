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MAÇ SONUCU | Denizlispor-Trabzonspor: 2-0 (Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.01.2020 19:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'u penaltı atışları sonrası 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor 2-0 kazandığı ilk maçında rövanşında Denizlispor'a aynı skorla mağlup olunca karşılaşma penaltılara gitmişti.

MAÇ SONUCU | Denizlispor-Trabzonspor: 2-0 (Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Denizlispor ile Trabzonspor karşılaştı. Denizlispor ilk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor karşısında maça çok etkili başladı. Maçın 14. dakikasında Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 23'te yine hızlı gelen Denizlispor'da bu kez Recep Niyaz kafayla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.

2 golün şokunu üzerinden atmaya başlayan Trabzonspor, Denizli kalesinde gol aradı. 28'de Sörloth'un kafa vuruşunu Tolgahan son anda kornere çeldi. 40. dakikada Hosseini bomboş durumda topu auta atarken, 1 dakika sonra ise Nwakaeme'nin vuruşunda Tolgahan yine gole izin vermedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

PENALTI KAÇTI

İkinci devrede Sosa'nın oyuna girmesiyle Trabzonspor daha etkili bir futbol sergilemeye başladı. 49'da Sörloth'un yerde kalmasıyla Trabzonspor penaltı kazandı. 52'de penaltıyı kendisi kullanan Norveçli golcünün vuruşunu kaleci Tolgahan kurtarmayı başardı. 62'de Nwakaeme'nin şutunda yine Tolgahan kalesinde devleşti. Maçın son dakikasında ise Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın ceza sahasında müsait durumda çektiği şutu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi ve mücadele uzatmalara gitti.

NWAKAEME ATILDI, TRABZONSPOR 10 KİŞİ

Maçın 94. dakikasında Lopes ile girdiği ikili mücadelede Nwakaeme yerde kaldı. Hakemin kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gösterdiği Nwakaeme, itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DENİZLİ DE 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 120. dakikasında bu kez Denizlispor'da Muhammet ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Trabzonspor'da Joao Pereira, Jose Sosa, Badou Ndiaye ve Doğan Erdoğan penaltıları gole çevirdi. Denizlispor'da ise Estupinan ve Recep Niyaz golleri attı ancak Murawski ve Tiago Lopes penaltıları kaçırınca çeyrek finale yükselen taraf 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne fırtınası fırtınamı kaldı 50 yıl önceydi o
Beceriksiz Denizli.
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