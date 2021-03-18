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MAÇ SONUCU | Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham

18.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olan Tottenham, ilk maçta 2-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Hırvat ekibi çeyrek finale yükseldi. Mislav Orsic yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

MAÇ SONUCU | Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham büyük bir kâbus yaşadı.

Son 16 turu ilk maçında Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi rövanşta avantajını koruyamadı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Dinamo Zagreb 62. dakikada Mislav Orsic'in golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic durumu 2-0 yaptı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da durumu tersine çeviremeyen Tottenham, 106. dakikada bir kez daha Mislav Orsic'e engel olamadı ve Dinamo Zagreb rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir mucizeye imza attı.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb çeyrek finale yükselirken Tottenham ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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