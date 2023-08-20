MAÇ SONUCU: Emre Belözoğlu, iç sahada şoke oldu! Karagümrük'ten 2 gollü galibiyet...

Rams Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve iki İstanbul takımını karşı karşıya getiren maçta kazanan taraf Karagümrük oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Adnan kaydetti.

Bu skorun ardından Karagümrük, bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 6. sırada yer buldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir ise puansız olarak son basamakta kaldı.

Karagümrük, gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Başakşehir ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

