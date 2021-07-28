MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle

Topuk Yaylası'nda Rumen Csikszereda'yı 2-0, Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa'yı 4-1 ve Ankara'da Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda'dan PEC Zwolle ile karşılaştı.

Ülker Stadı bakımda olduğundan Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi ve sarı-lacivertliler sezon öncesinde ilk kez kazanamadı.

Fenerbahçe'ye üstünlüğü getiren goller, 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia'dan geldi. Zwolle'nin geri dönüşünü ise 68. dakikada Mustafa Saymak ile 82. dakikada Landu getirdi.

MESUT ÖZİL DÖNDÜ!

Gençlerbirliği maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle oynamayan Mesut Özil, rahatsızlığının bitmesiyle birlikte mücadeleye ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

31 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev



