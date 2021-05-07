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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 84-88 Anadolu Efes

07.05.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaştı.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 84-88 Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele, Anadolu Efes'in 88-84'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

ERGİN ATAMAN'DAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, hakem kararlarına tepki göstererek az süre alan oyuncularına ilk yarının son dakikalarında şans verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul ile cezalandırıldı.

Bunun üzerine Ataman, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, sahadaki 5'te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman'ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5'ine forma şansı verdi.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko karşılaşmanın ilk yarısını 41-35 önde tamamladı.

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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