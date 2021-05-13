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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 103-91 Darüşşafaka Tekfen

13.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka karşısında son 20 saniyeye 8 sayı önde girdiği maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı ancak karşılaşmayı kazanarak seride üstünlüğü ele geçirdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 103-91 Darüşşafaka Tekfen

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk etti. Normal süresi 85-85 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda 103-91 kazanan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti.

Nando De Colo kaydettiği 31 sayıyla takımın skoreri oldu. Dyshawn Pierre ve Melih Mahmutoğlu 17'şer, Marko Guduric 13, Danilo Barthel de 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Çeyrek final serisinde iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek. Bu seride ikinci karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü 18.15'te Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe maça Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Marko Guduric, Danilo Barthel beşiyle başladı.

Karşılıklı üçlüklerle başlayan mücadelede televizyon molası 10-7'lik skorla geçildi. Mola dönüşü hücumda Nando De Colo ile etkili olan sarı-lacivertliler, Vesely'nin son bölümdeki isabetli serbest atışlarıyla ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

5-4'lük seriyle başlayan ikinci periyotta ilk yarının bitimine 07:49 kala koç Kokoskov'dan mola geldi: 24-19. İyi savunma yaptığı son bölümde Melih'in üçlüğü, Guduric'in turnikesi, Vesely ve Nando'nun serbest atışlarıyla farkı 9 sayıya yükselten Fenerbahçe, soyunma odasına ise 42-41 önde gitti.

İkinci yarıya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkın 2 sayıya inmesinin ardından Nando, Guduric, Melih ve Pierre ile farkı çift hanelere yükseltti: 61-51 (02:18). Üçüncü periyot, 65-55 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlandı.

Dördüncü periyoda Nando ve Berkay'ın dış atışlarının yanı sıra Barthel ve Kenan'ın turnikeleriyle hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, 3 dakikada farkı 16 sayıya yükseltti ve rakibine mola aldırdı: 75-59. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre 85-85 eşitlikle tamamlandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan uzatma periyodunda dışa atışlarda etkili olan sarı-lacivertli takım, pota altında ise Barthel ve Pierre ile etkili oldu ve karşılaşmayı 103-91 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 19-15
2.Çeyrek: 23-26
3.Çeyrek: 23-14
4.Çeyrek: 20-30
Uzatma periyodu: 18-6

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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