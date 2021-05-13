MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 103-91 Darüşşafaka Tekfen

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk etti. Normal süresi 85-85 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda 103-91 kazanan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti.

Nando De Colo kaydettiği 31 sayıyla takımın skoreri oldu. Dyshawn Pierre ve Melih Mahmutoğlu 17'şer, Marko Guduric 13, Danilo Barthel de 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Çeyrek final serisinde iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek. Bu seride ikinci karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü 18.15'te Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe maça Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Marko Guduric, Danilo Barthel beşiyle başladı.

Karşılıklı üçlüklerle başlayan mücadelede televizyon molası 10-7'lik skorla geçildi. Mola dönüşü hücumda Nando De Colo ile etkili olan sarı-lacivertliler, Vesely'nin son bölümdeki isabetli serbest atışlarıyla ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

5-4'lük seriyle başlayan ikinci periyotta ilk yarının bitimine 07:49 kala koç Kokoskov'dan mola geldi: 24-19. İyi savunma yaptığı son bölümde Melih'in üçlüğü, Guduric'in turnikesi, Vesely ve Nando'nun serbest atışlarıyla farkı 9 sayıya yükselten Fenerbahçe, soyunma odasına ise 42-41 önde gitti.