SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

01.10.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ilk hafta maçında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

Turkish Airlines Euroleague'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı konuk etti.

Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 28-26 üstünlükle noktaladı.

Düşük skorlu oyun maçın ikinci yarısında da devam ederken, skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe son on dakikaya 45-37 önde girdi. Konuk ekip bitime 6 saniye kala farkı 3'e kadar çekse de üstünlüğünü koruyan Aleksandar Djordjevic'in ekibi parkeden 61-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 13, Jan Vesely ve Devin Booker 8'er sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Nikola Ivanovic 16, Nikola Kalinic 9 sayıla oynadı.

Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Panathinaikos'a konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Aanholt'tan Guendouzi'ye tepkiVan Aanholt'tan Guendouzi'ye tepki
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştuBir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştu
Fenerbahçe'de 3 güzel haberFenerbahçe'de 3 güzel haber
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

İtalyan devinden 10 milyon euro!

İtalyan devinden 10 milyon euro!

Vitor Pereira'dan sürpriz karar!

Vitor Pereira'dan sürpriz karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mesut Özil yine gündemde!

Mesut Özil yine gündemde!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.