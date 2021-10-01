MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

Turkish Airlines Euroleague'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı konuk etti.

Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 28-26 üstünlükle noktaladı.

Düşük skorlu oyun maçın ikinci yarısında da devam ederken, skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe son on dakikaya 45-37 önde girdi. Konuk ekip bitime 6 saniye kala farkı 3'e kadar çekse de üstünlüğünü koruyan Aleksandar Djordjevic'in ekibi parkeden 61-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre 13, Jan Vesely ve Devin Booker 8'er sayı üretti. Kızılyıldız'da ise Nikola Ivanovic 16, Nikola Kalinic 9 sayıla oynadı.

Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Panathinaikos'a konuk olacak.

