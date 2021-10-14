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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 80-41 Unıcs Kazan

14.10.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 80-41'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 80-41 Unıcs Kazan

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de çift maç haftasını galibiyetle kapattı. Salı günü Almanya'da ALBA Berlin'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ligin 4. haftasında konuk ettiği UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti.

Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, sezondaki 2. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ikinci galibiyetini elde ederken, Euroleague tarihindeki en az sayı kaydettiği maçı geride bırakan Rus ekibi ise tek galibiyette kaldı. UNICS Kazan daha önce bir maçta en az 50 sayı atmıştı.

Fenerbahçe'de Marial Shayok 17, Devin Booker 16, Nando De Colo 13 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Isaiah Canaan 10, Lorenzo Brown 8 sayı üretti.

FENERBAHÇE BEKO'DAN 2 REKOR BİRDEN

THY Euroleague'in 4. hafta maçında sahasında UNICS Kazan'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip rakibini 80-41'lik tarihi bir skorla devirdi.

Bu sonucun ardından Euroleague'de bu sezonki ikinci galibiyetine ulaşan Fenerbahçe maçın skoruyla iki tarihi rekora imza attı.

Rakibini 39 sayı farkla mağlup eden sarı-lacivertliler, Euroleague'deki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. 2013-14 sezonunda son 16 turunda Baskonia'yı 34 sayı farkla deviren Fenerbahçe Beko kendi rekorunu geliştirmiş oldu.

Sarı-lacivertliler ayrıca 41 sayı yediği maçta bir rekor daha kırdı ve Euroleague'de en az sayı yediği maçı çıkardı.

Ayrıca bu maç UNICS Kazan için de Euroleague'de en az sayı ürettiği maç olarak kayıtlara geçti. UNICS Kazan daha önce bir maçta en az 50 sayı atmıştı.

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MAÇ DETAYLARI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10

UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3

  1. Periyot: 21-8

Devre: 44-22

  1. Periyot: 61-27 (NTV Spor)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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