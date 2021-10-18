MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 90-68 Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası derbiye sahne oldu.
Fenerbahçe Beko, Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-Lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazandı.
İlk çeyreği 24-16 önde bitiren Fenerbahçe Beko, devreye 47-31'le girdi. İkinci yarı baskın oyununu sürdüren ev sahibi takım 3. çeyrekte farkı açtı ve 68-45'le son çeyreğe girdi. Maçın son periyodunda üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazandı.
Detaylar birazdan...
Okuyucu Yorumları 0 yorum