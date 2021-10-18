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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 90-68 Anadolu Efes

18.10.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes'i 90-68 yendi ve namağlup liderliğe yükseldi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 90-68 Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe Beko, Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-Lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazandı.

İlk çeyreği 24-16 önde bitiren Fenerbahçe Beko, devreye 47-31'le girdi. İkinci yarı baskın oyununu sürdüren ev sahibi takım 3. çeyrekte farkı açtı ve 68-45'le son çeyreğe girdi. Maçın son periyodunda üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazandı.

Detaylar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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