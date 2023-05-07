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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Giresun'da yara aldı! Kanarya, 1-0'ı koruyamadı...

07.05.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça tempolu geçen maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Her iki takımın da mücadele seviyesini yüksek tuttuğu müsabakada kazanan çıkmadı. Taraflar; 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, zirve yarışında yer alan Fenerbahçe 2 puan bırakarak yara aldı. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Giresun'da yara aldı! Kanarya, 1-0'ı koruyamadı...

Son dakika haberleri: Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan maçta iki takım da birçok gol pozisyonu yakaladı. Kritik mücadelede kazanan çıkmadı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti. Giresunspor'un sayısı ise 68. dakikada Riad Bajic'ten geldi.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez puan kaybeden Fenerbahçe, 68 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Giresunspor ise 28 puanla 16. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Giresunspor ise üst üste iki haftayı BAY geçecek.

15. SANİYEDE GOL POZİSYONU!

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Santrayı yapan Fenerbahçe, 15. saniyede gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Enner Valencia, kendisine gelen uzun topu tamamlamak istedi ancak kaleci topu kontrol ederek gol izni vermedi.

VAR KONTROLÜ, PENALTI VE GOL: BATSHUAYI!

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Fenerbahçe, 16. dakikada etkili geldi. Kullanılan köşe vuruşunda top, savunmadan sekti ve Rossi'nin önüne düştü. Uruguaylı futbolcunun vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun devamında oyunu durdurdu ve VAR'ı dinledi. Gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Michy Batshuayi ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BORJA SAINZ'IN ŞUTU YAN FİLELERDE

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Giresunspor, 33. dakikada ilk etkili atağını gerçekleştirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Borja Sainz'ın açısı daralmasına rağmen yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

İRFAN CAN, KALESİNE DUVAR ÖRDÜ!

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Ev sahibi ekip, ilk yarının sonlarında iki tehlikeli atak birden gerçekleştirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın yaptığı vuruş tam kale önünde sekmesine rağmen İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışıyla geri döndü. Dönen topu Riad Bajic tamamlamak istedi. Köşeye giden meşin yuvarlağa yine İrfan Can Eğribayat son anda uzandı ve 45+3. dakikada yaşanan bu pozisyonun ardından ilk devre sona erdi.

FERHAT, ZAJC'A GEÇİT VERMEDİ!

Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Miha Zajc, 64. dakikada gole çok yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Sloven yıldızın köşeye yaptığı vuruşu son anda kaleci Ferhat çıkardı.

BAJIC'TEN HARİKA GOL!

Giresunspor, beraberlik golünü 68. dakikada buldu! Fenerbahçe savunmasında Attila Szalai'nin yaptığı hata sonrasında Borja Sainz, ceza sahasında topla buluştu. Sainz hemen yanındaki Serginho'yu gördü. Brezilyalı futbolcunun pasıyla ceza yayı üzerinde pozisyon alan Riad Bajic, yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı üst direğe çarptırarak ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

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