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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u devirdi! Miha Zajc ve Enner Valencia...

30.05.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük mücadele sergilediği ve oldukça yüksek bir tempoda oynadığı maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Enner Valencia ve Miha Zajc kaydetti. İşte karşılaşmadan detaylar...

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u devirdi! Miha Zajc ve Enner Valencia...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve iki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Enner Valencia ve 90+5. dakikada Miha Zajc kaydetti.

Sarı - lacivertliler, bu skorla birlikte üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 77 yaparak 2. sırada yer buldu. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Antalyaspor ise 38 puanla 14. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.

MAÇ GOLLE BAŞLADI: VALENCIA!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 2. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, orta alanda kaptığı top sonrasında iki rakibini çalımla ekarte etti. Rakip yarı alana geçen Güler, ayağının dışıyla attığı pasla savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Ekvadorlu golcü, ceza sahasına girdi ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

ANTALYASPOR, OFSAYTA TAKILDI

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Konuk ekip, 15. dakikada Doğukan Sinik ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Sağ kanattan gelen Antalyaspor'da içeriye çevrilen topu Doğukan Sinik ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı kalktı ve VAR incelemesi yapıldı. İncelemenin ardından karar onandı ve gol iptal edildi.

BATSHUAYI'YE GOL İZNİ YOK!

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Fenerbahçe, 31. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, sol kanatta çalımlarıyla rakiplerini geçti ve ceza sahasına ortasını yaptı. Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Leite, topu kornere çeldi.

ZAJC AZ FARKLA KAÇIRDI!

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Sarı - lacivertliler ikinci yarıya da etkili başladı. 57. dakikada hızlı hücum fırsatı yakalayan Fenerbahçe'de Zajc, kendi yarı alanından taşıdığı topla kale ağzına kadar geldi. 3'e 2 pozisyonda direkt kaleyi düşünen Sloven futbolcunun şutu direk dibinden dışarı gitti.

JESUS, DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a karşı kazanan ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres yer aldı. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Arda Güler görev yaptı. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

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Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.

Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.


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