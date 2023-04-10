MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 1-0'dan geri döndü! Miha Zajc, Arda Güler ve Attila Szalai, Kanarya'ya 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek tempoda oynanan maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Attila Szalai kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 24. dakikada Ozdoev'den geldi.

Bu skorun ardından son 5 maçında 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 57'ye yükseltti ve ikinci sırada yer buldu. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Karagümrük ise 34 puanla 9. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Karagümrük ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.

EMRE MOR, BATUHAN'I GEÇEMEDİ!

Karşılaşmanın 2. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, soluna çekti ve kaleyi düşündü. Deneyimli futbolcunun şutu kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

Müsabakaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada golü buldu. Sarı - lacivertlilerde sol kanatta topla buluşan Szalai'nin ortasını kafasıyla tamamlayan Willian Arao, takımını 1-0 öne geçirdi. Hakem Abdülkadir Bitigen, düdüğünü çaldı ve pozisyonda faul olduğunu işaret ederek golü geçersiz kıldı.

KARAGÜMRÜK, OZDOEV'LE GOLÜ BULDU!

Ev sahibi Karagümrük, ilk atağında 1-0 öne geçti! Karşılaşmanın 24. dakikasında sağ kanattan topla buluşan Colley'nin sol ayağına çekerek yaptığı vuruş Altay Bayındır'dan sekti. Dönen topu Ozdoev tamamladı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ALTAY, COLLEY'E İZİN VERMEDİ!

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, Karagümrük hızlı hücümunu engelleyemedi. Ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Alioski'yi bire birde geçen Colley, Altay'la karşı karşıya kaldı. Açısı daralmasına rağmen vuruşunu yapan Colley'nin şutu, deneyimli file bekçisinden döndü.

ZAJC'TAN HARİKA GOL!

Fenerbahçe, aradığı beraberlik golünü 51. dakikada buldu. Sol kanattan oluşan atakta Enner Valencia'nın ceza sahası içine yaptığı orta, savunmadan ceza sahası dışına sekti. Dönen topa gelişine harika bir vuruş yapan Zajc'ın şutu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

BORINI, FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Karagümrük, 56. dakikada yeniden öne geçme şansı yakaladı! Savunmasından gelen top sonrası sol kanattan hareketlenen ve kontrolüyle Ferdi Kadıoğlu'nu eksilten Fabio Borini'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruş üstten auta gitti.

ASİST ARDA'DAN, GOL SZALAI'DEN!

Fenerbahçe, 78. dakikada 1-0'dan geri döndü! Sarı - lacivertlilerin kazandığı köşe vuruşunda topun başına Arda Güler geçti. Genç yıldızın ortasına iyi yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Macar stoper, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

JORGE JESUS'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Yukatel Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ilk 11'de yer almayan Willian Arao ve İrfan Can Kahveci, bu maçta ilk 11'de şans buldu. Kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkan Miha Zajc ve Diego Rossi ise yedek kulübesinde yer aldı.

Jesus, kupa maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşan dizilişini bozmadı. Orta saha için İsmail Yüksek ve Arao tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Enner Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Zajc, Arda Güler, Miguel Crespo, Bright Osayi-Samuel, Rossi, Joao Pedro ve Nazım Sangare, yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi ile sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemedi.

Defans oyuncusu Gustavo Henrique ise maç kadrosunda yer bulamadı.

Bu arada, bini aşkın Fenerbahçe taraftarı, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız bırakmadı.

