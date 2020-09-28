MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor

Süper Lig 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıya daha atak başlayan ev sahibi takım, 58. dakikada Veysel Sarı ile öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Antalyaspor konuk ettiği Denizlispor'u tek golle mağlup etti.
Bu sonuçla Antalyaspor ikinci galibiyetini elde ederken, Denizlispor 1 puanda kaldı.
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