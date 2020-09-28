SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor

MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 28.09.2020 21:58 | Son Güncelleme

Haftanın kapanış gecesinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor

Süper Lig 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıya daha atak başlayan ev sahibi takım, 58. dakikada Veysel Sarı ile öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Antalyaspor konuk ettiği Denizlispor'u tek golle mağlup etti.

Bu sonuçla Antalyaspor ikinci galibiyetini elde ederken, Denizlispor 1 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması geldiAntalyaspor'dan koronavirüs açıklaması geldi
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı!
Marcao'nun Roma'ya transferinde ilginç Fenerbahçe detayı
Marcao'nun Roma'ya transferinde ilginç Fenerbahçe detayı
Şampiyonluk oranları güncellendi!
Şampiyonluk oranları güncellendi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Nuri Şahinli Antalyaspor, Gençlerbirliğini 2 golle geçti!
Nuri Şahinli Antalyaspor, Gençlerbirliğini 2 golle geçti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız'
'Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız'
Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı
Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 1-0 Yukatel Denizlispor
Antalyaspor, Denzilispor'u tek golle geçti
Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor’da hedef 3 puan
Antalyaspor’da hedef 3 puan
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması
Antalyaspor'dan koronavirüs açıklaması geldi
Antalyaspor'da 50 kişide koronavirüs çıktı
Süper Lig ekibinde 50 kişide korona çıktı!
Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu
Antalyaspor'dan İspanya'ya gitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.