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MAÇ SONUCU | Freiburg 0-3 Leipzig

06.03.2021 19:59 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Freiburg 0-3 Leipzig

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 3-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 24. haftasında Schwarzwald Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarıyı 41. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Leipzig, ikinci yarıda 64. dakikada Alexander Sörloth ve 79. dakikada Emil Forsberg ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.
Freiburg ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 2-1, Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg'u 2-1 yendi.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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