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Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrıldı!

05.08.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrıldı!

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler dün gece çıkmaza girdi.. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve taraftarlar masadan kalktı.

Lionel Messi, Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Barcelona da görüşmelerden çekildi.

İŞTE BARCELONA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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