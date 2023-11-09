MAÇ SONUCU: Galatasaray, Bayern karşısında son bölümde yıkıldı! Aslan, Harry Kane'e engel olamadı...

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga devi Bayern Münih ile temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Bayern Münih oldu.

Allianz Arena'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 81. ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Bayern Münih, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Manchester United'ı konuk edecek. Bayern ise Kopenhag'ı ağırlayacak.

KANE VURDU, MUSLERA ÇELDİ!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada Bayern Münih'ten geldi. Temsilcimizin yarı alanında topla buluşan Harry Kane, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Fernando Muslera, sert şekilde gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MUSLERA'DAN HARİKA MÜDAHALE!

Maça etkili başlayan taraf olan Bayern Münih, 15. dakikada gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Leroy Sane, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alman futbolcu, Fernando Muslera'yı geçmek istedi ancak Uruguaylı file bekçisi, topa müdahalesiyle geçiş izni vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

MUSLERA, MUSLERA, MUSLERA!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ilk yarıda takımını ayakta tutan ve güven veren isim oldu. Müsabakanın 29. dakikasında Harry Kane'in ara pasında savunma arkasına sarkan Leroy Sane, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız isim, Fernando Muslera'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmak istedi ancak açıyı iyi kapatan Uruguaylı file bekçisi gole izin vermedi.

GALATASARAY, ICARDI İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Sarı - kırmızılılar, ilk yarının sonlarında öne geçme fırsatı yakaladı. Hızlı hücuma çıkan Galatasaray'da rakip yarı alanda topla buluşan Hakim Ziyech, ceza sahasına koşu yapan Mauro Icardi'yi gördü. Karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapan Arjantinli yıldızın şutunu kaleci Neuer son anda kurtardı. Dönen topa gelişine vurmak isteyen Zaha ise ıska geçti.

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!

Galatasaray, 62. dakikada golü buldu ancak kalkan ofsayt bayrağı, sevinci kursakta bıraktı. Sarı - kırmızılıların gelişen atağında Angelino'nun ceza sahası içine doldurduğu topu Mauro Icardi kafasıyla indirdi. Arjantinli yıldızın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Lucas Torreira, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. Sarı - kırmızılılar öne geçmenin sevincini yaşarken, yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı sonrası gol geçersiz sayıldı.

BAYERN, KANE İLE ÖNE GEÇTİ...

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken oldukça ortada bir oyun oynanıyordu. Bayern Münih, Galatasaray yarı alanında bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kimmich'in ortasını Harry Kane kafasıyla tamamladı ve 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonun VAR kontrolünün ardından orta noktayı gösterdi. Tekrar bir kontrol uyarısı geldi ancak o kontrolün sonrasında da gol kararı değişmedi.

YİNE HARRY KANE ATTI: 2-0...

Bayern Münih, 1-0'dan sonra yüklenen Galatasaray'a karşı hızlı hücum fırsatı yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Tel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

BAKAMBU, FARKI 1'E İNDİRDİ!

Galatasaray, 2-0'ın ardından tüm riskleri aldı ve golü de beraberinde buldu. Bayern ceza sahasına gönderilen uzun topla buluşan Cedric Bakambu, oldukça düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11’ine göre Bayern Münih karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray Allianz Arena’da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson’un yerine Angelino’ya görev verdi.

MUSLERA, İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray’da bu maç öncesinde merakla beklenen konu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın oynayıp, oynamayacağıydı. Kasımpaşa müsabakasında sol dirseğinden sakatlanan Muslera, son iki idmanda takımla çalışmış, Almanya kafilesine dahil edilmişti. Muslera, Bayern Münih karşısında 11’de yer aldı.

Galatasaray, Bayern Münih karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise; Günay Güvenç, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün dışında stadın diğer bölümlerinde de yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.





