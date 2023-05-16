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MAÇ SONUCU: Galatasaray hata yapmadı! Aslan, İstanbulspor'u Icardi ile geçti...

16.05.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan sarı - kırmızılıların gollerini Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti. İşte karşılaşmadan detaylar...

MAÇ SONUCU: Galatasaray hata yapmadı! Aslan, İstanbulspor'u Icardi ile geçti...

Son dakika haberleri: İstanbulspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 45+11 (P) ve 89. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 76'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İstanbulspor ise 35 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!

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Maçın ilk etkili atağı 7. dakikada Galatasaray'dan geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Dries Mertens, açısını kaybetmesine rağmen dışarıdaki Sergio Oliveira'yı gördü. Portekizli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

RASHICA VE DİREK!

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Galatasaray, 12. dakikada gole çok yaklaştı. Yakalanan hızlı hücum fırsatında sol kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın ceza sahasına girmek üzereyken uzak köşeye çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü.

VAR KONTROLÜ, PENALTI VE ICARDI: 1-0!

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Galatasaray, aradığı golü 45+11. dakikada penaltıdan buldu. 45+8. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasının ardından topu kapan Icardi, ceza sahası içindeki Milot Rashica'yı gördü. Kosovalı futbolcunun boş kaleye çektiği şut auta giderken, aynı esnada İstanbulsporlu Duhan Aksu'nun da rakibine bir müdahalesi oldu. Sarı - kırmızılı futbolcular hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na penaltı itirazlarında bulunurken, VAR uyarısıyla birlikte pozisyon inceleme altına alındı. Monitörde pozisyonu izleyen Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, vuruşunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

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1-0 öne geçmesinin ardından ataklarına devam eden Galatasaray, 45+13. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. İstanbulspor savunmasının hatası sonrası Icardi topu tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi. VAR kontrolü sonrasında pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol iptal edildi.

ZANIOLO KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Galatasaray'da ikinci yarı oyuna dahil olan Nicolo Zaniolo, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Sarı - kırmızılıların geliştirdiği atakta ceza sahası içine pasını gönderen İtalyan yıldız, sonrasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında önce sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından incelenen pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, kartın rengini kırmızı kart olarak değiştirdi.

ICARDI, MAÇI BİTİRDİ: 2-0!

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Karşılaşmanın 89. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun derin pasında savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'nin tek vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

BURUK'TAN TEK FARKLI HAMLE

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Galatasaray, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'nin yerine Dubois'ya görev verdi.

DUBOIS, 6 MAÇ SONRA

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.

DURSUN ÖZBEK, STADYUMDAN TAKİP ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, müsabakayı protokol tribününden izledi.

Özbek'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da protokolde yer aldı.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da karşılaşma için stada geldi.

YAKLAŞIK 3 BİN GALATASARAYLI TRİBÜNDE

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Galatasaray'ı 3 bine yakın taraftarı tribünden destekledi.

Karşılaşma için misafir takım taraftarlarına normal kapasitenin üstünde yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

İSTANBULSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son yapılan Bitexen Giresunspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Onur Ergün, Muhammer Sarıkaya, Eduart Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze 11'i ile çıktı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Alp Arda, Valmir Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Jason Lokilo, Adi Mehremic, Jetmir Topalli yer aldı.

Tekke, kırmızı kart cezalısı Simon Deli'nin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresunspor mücadelesine 11 başlayan Ali Yaşar'ı yedeğe çekti.

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